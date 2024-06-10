حددت وزارة الصحة والسكان، خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين يونيو 2024، لافته إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل على موقع المجالس الطبية يظهر للمعاق بيان، يضم بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة، وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين يونيو 2024

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين يونيو 2024، وهي كالآتي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية.

- الضغط على زر « نتيجة الكشف الطبى».

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة كلمة السر.

- الضغط على زر «دخول»

إعفاء السيارات من الضريبة الجمركية

ووفق المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ووفق المادة 75 من قرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم 4 من المادة 31 من القانون ما يأتي:

- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

- عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.

- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.

- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.

- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.