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الخارجية الأمريكية: نتنياهو يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:57 م | الإثنين 24 يونيو 2024
بلينكن

بلينكن

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن غياب خطة بشأن غزة ما بعد الحرب، يضعنا أمام احتمالين، إما احتلال إسرائيل للقطاع أو حالة من الفوضى، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن فيديو تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة «صادم»، وهذه الممارسة «غير مقبولة بالمرة»، متابعة: «ينبغي على إسرائيل المسارعة بفتح تحقيق للوقوف على ما حدث ومحاسبة المسؤولين».

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بقلم محمد عزالدين