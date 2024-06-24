الخارجية الأمريكية: نتنياهو يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن غياب خطة بشأن غزة ما بعد الحرب، يضعنا أمام احتمالين، إما احتلال إسرائيل للقطاع أو حالة من الفوضى، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن فيديو تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة «صادم»، وهذه الممارسة «غير مقبولة بالمرة»، متابعة: «ينبغي على إسرائيل المسارعة بفتح تحقيق للوقوف على ما حدث ومحاسبة المسؤولين».