أسرار عن منطقة ناهاني.. بقعة ساحرة تحوم حولها الأساطير

في مكان مرتفع فوق الأرض توجد منطقة خيالية تدور حولها الأساطير والحكايات، هي محمية ناهاني الواقعة على نهر يحمل الاسم نفسه، طبيعة ساحرة حيث لا توجد طرق ولا فرصة لإنسان واحد يعيش فيها ويفسد ما خلق الله بها من كائنات حية ونباتات من كل نوع، تراها فقط إن أرادت الذهاب من نافذة الطائرة العائمة، ثم يهبط الزائر ويتسلق جبالها ويسير بين وديانها؛ فما هي الأساطير التي تدور حولها جعلت سكان القرى المجاورة يفرون، واين توجد منطقة ناهاني؟.

أسرار غريبة عن محمية ناهاني المخفية

من فوق الطائرة يرى زوار منطقة نهاني الموجودة في شمال غرب كندا تعرج الوديان، تمامًا كما تفعل الأنهار في السهول، ومشاهد ساحرة للطبيعة المتنوعة كأنها قطعة من الجنة، فيها «نايليتشو» المعروفة باسم شلالات فيرجينيا، والتي يبلغ ارتفاعها ضعف ارتفاع شلالات نياجرا تقريبًا، وفق موقع «thestar» البريطاني.

أما المياه فتحتوي «ناهاني» على مساحة لا نهاية لها من السهول الشمالية والبحيرات، ويمتد طول أكبر نهر بها لمسافة 565 كيلومترًا، ويتحول من مجرى صافٍ إلى نهر كبير محمل بالطمي يتدفق بمياه رمادية خضراء، ويعيش حول منطقة نهاني السكان الأصليين في منطقة القطب الشمالي الغربي بكندا وينحدرون من نسل بعض البشر الأوائل الذين عاشوا في أمريكا الشمالية.

من يسكن حول منطقة ناهاني؟

وفي دراسة نشرت في مجلة نيتشر العلمية يلقب هؤلاء السكان بـ«قبيلة ديني» ولهم جذور قديمة جدًا، بحبسب ماكس فريسن، عالم الآثار بجامعة تورونتو، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة والبالغ عددهم 35 مؤلفا الذي قال: «يعيش بالقرب من ناهاني شعب من السكان الأصليين، ولا أحد غيرهم يتحمل الحياة هناك»، وعلى الرغم من قدرة السكان على التعايش في منطقة قديمة وغريبة إلا أنهم يخافون من المنطقة ولديهم أساطير مرعبة عن المكان، منها الخاصة بكيانات خفية، ليست مسالمة من يحاول الاقتراب من أماكنها لا يعود أبدًا، وهي أسطورة غير حقيقية لكن السكان يعملون بها.

ومن أسرار المنطقة أن من يزورها دائمًا يشتكي من أن النهر متقلب المزاج بين الهدوء إلى الشراسة؛ فقط المتجولون حوله هم من يتمتعون بمشاهد المياه البيضاء ويمكنهم القيام برحلة استكشافية منظمة.