خبير سياحي: مصر تمتلك 45 محمية طبيعية تضم طيورا نادرة ومهاجرة

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف، خبير سياحي، رئيس جمعية مسافرون للسياحة، أن مصر تتوافر فيها كل مقومات السياحة البيئية نتيجة للطقس والطبيعة والصحراء والبحر الأحمر والمتوسط، مشيرا إلى أن جنوب سيناء تمتلك ثروات لم تكتشف بعد وهي محافظة رائعة وبها الجبال ومحميات مميزة جدًا وبها سانت كاترين المدينة المميزة التي تمتلك الكثير من الأعشاب الطبية.

السياحة العلاجية والاستشفائية جزء من السياحة البيئية

وأوضح «عبداللطيف»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن السائح الذي يستهدف السياحة البيئية يستمتع بالجو والأشجار ويشاهد الحيوانات والنجوم، لافتا إلى أن السياحة العلاجية والاستشفائية جزء من السياحة البيئية، كما أن المياه المالحة في سيوة وتركيبتها تساعد على استشفاء جسم الإنسان.

مصر تمتلك ما يزيد عن 45 محمية

وشدد على أن مصر تمتلك ما يزيد عن 45 محمية تضم طيورا نادرة ومهاجرة، وهناك مراكز عالمية اشتركت في مراكز علاجية موجودة في مصر، موضحًا أن ما تمتلكه مصر من بيئة ممتدة ومتنوعة جعل هناك اتجاه إلى السياحة البيئية.