استطلاع: تورونتو الكندية أكثر المدن في العالم عرضة لمخاطر الفقاعة العقارية

كشف استطلاع، أن مدينة تورونتو الكندية تعد أكثر المدن من بين مدن العالم عرضة لمخاطر فقاعة عقارية، مع ارتفاع أسعار المساكن في المدينة بنسبة 17% خلال العام الماضي.

معدلات الفائدة المنخفضة في كندا

وأوضح استطلاع حديث لبنك «يو بي إس»، أن معدلات الفائدة المنخفضة في كندا بشكل قياسي خلال وباء كورونا، أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، وتنامي المخاوف من حدوث انفجار للفقاعة العقارية مع استمرار البنك المركزي الكندي في رفع الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

أكثر 5 مدن عرضة لفقاعة عقارية على مستوى العالم

وسجل مؤشر الفقاعة العقارية لمدينة تورونتو الكندية 2.24 نقطة، فيما جاءت مدينة فرانكفورت في المرتبة الثانية ليسجل المؤشر 2.21 نقطة، وفي المركز الثالث جاءت مدينة زيورخ بعد أن سجل مؤشر الفقاعة 1.81 نقطة، فيما جاءت مدينة ميونخ في المركز الرابع مسجلة 1.8 نقطة على مؤشر الفقاعة، وفي المركز الخامس جاءت مدينة هونج كونج مسجلة 1.71 نقطة على مؤشر الفقاعة.

25 مدينة مشهورة بارتفاع أسعار عقاراتها

وشمل الاستطلاع 25 مدينة، جميعها مشهورة بارتفاع أسعار عقاراتها، وتم تصنيف تلك المدن بناء على مخاطر الفقاعات العقارية، فيما تم تصنيف 9 مدن على أنها ذات مخاطر شديدة تزيد قراءتها عن 1.5 نقطة.

واعتمد المؤشر المستخدم في هذا الاستطلاع بناءً على نسب أسعار المساكن إلى الإيجار، وأسعار المساكن إلى دخل المواطن، ونسبة ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنفاق على البناء نسبة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتحدث الفقاعة العقارية، في حال ارتفعت أسعار المنازل بوتيرة سريعة، وتكون ناتجة عن زيادة الطلب في ظل قلة المعروض.