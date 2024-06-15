5 أمور تدفعك لشراء الذهب الوردي.. أرخص من الأصفر ويجلب الطاقة الإيجابية

لا يعرف الكثيرون، الذهب الوردي أو النوردي، إلا أنه من ضمن الأنواع التي يمكن شراؤها بسعر أقل من الأصفر؛ وله الكثير من المزايا الأخرى التي تدفعك للبحث عنه للحصول عليه، في مقدمتها أنه يجلب الطاقة الإيجابية، بجانب عدة صفات لا تجدها في غيره، والتي قدمها موقع «alromaizan» ونرصدها في التقرير التالي.

الذهب الوردي

الذهب الوردي واحد من أشهر المعادن، الذي يمتاز بجاذبيته ومظهره الجذاب، ويلقي رواجًا كبيرًا بين الناس، وانخفاض سعره، ويعد خيارًا مثاليًا للاستثمار، ويكن تناول بعض المعلومات عنه فيما يلي:

الذهب الوردي هو سبيكة تتكون من الذهب المخلوط بالنحاس.

يختلف مقدار وكمية المعادن الموجودة بها إلا أنه يحتوي في الغالب على 75% من الذهب و25 % من النحاس.

يمتاز عادة بلونه الوردي.

عادة ما يكون الوردي من الذهب عيار 18 وما دون.

4 أمور تجعلك في حاجة لشراء الذهب الوردي

يختلف سعر الذهب الوردي حسب درجة نقاء المعدن المُستخدم.

يجلب الذهب عادة طاقة إيجابية لأصحابه.

يمتاز الذهب عادة بمتانته الشديدة.

يتم تصنيع الذهب الوردي من خلال دمج الذهب الخالص بالنحاس.

كلما تم استخدام النحاس بكميات أكبر، كان لون المعدن الناتج أكثر ميلًا للحُمرة.

يعتبر الذهب الوردي من أكثر أنواع المعادن مقاومةً للتلطخ بالبقع مقارنةً بالمعادن الأخرى، ويرجع ذلك إلى درجة النقاء العالية التي يتمتع بها.

يأتي الذهب الوردي في مجموعة متنوعة من الظلال، في تدرج ألواني من الوردي الفاتح إلى اللون البرتقالي المحترق تقريبًا، والذهب الوردي الكلاسيكي يحتوي على حوالي 75% ذهب و22% نحاس مع العناصر، مقارنة أن الذهب يحتوي على كمية أقل من النحاس.