رئيس «القومية للأنفاق»: ننفذ مشروعات الجر الكهربائي ونستهدف وصول الاستثمارات لـ1488 مليار جنيه

كشف الدكتور طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن تنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال الجر الكهربائى لتوفير وسائل نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، موضحاً أن شبكات الجر تطورت بشكل ملحوظ، ففى 2022 كان عدد الركاب 4.5 مليون راكب، ونستهدف 13.6 مليون فى 2030.. وإلى نص الحوار.

حدثنا عن مشروعات الهيئة؟

- ننفذ عدداً ضخماً من المشروعات لخدمة الركاب، سواء فى مترو الأنفاق أو المونوريل أو الترام أو القطار الكهربائى السريع والخفيف أو قطار البضائع، فيمكن القول إن شبكات الجر الكهربائى تطورت بشكل ملحوظ، ففى 2022 كان عدد الركاب 4.5 مليون ركاب ونستهدف 13.6 مليون راكب فى 2023، وكانت الاستثمارات 84 مليار جنيه ونستهدف 1488 مليار جنيه، ونستهدف فى 2030 إجمالى أطوال 2701 كيلومتر، كما أننا ننفذ 171 كيلومتراً من الأنفاق، سواء المترو أو القطار الكهربائى الخفيف.

ماذا عن تطوير الخط الأول للمترو؟

- يجرى التطوير وفق مسارين، الأول يتمثل فى دراسة امتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر، بطول 19 كيلومتراً، واستبدال خط السكة الحديد 23 يوليو - شبين القناطر بوسائل نقل حديثة وسريعة وصديقة للبيئة، ويتمثل المسار الثانى فى استبدال الأنظمة والمعدات القديمة بأحدث المعدات ذات التقنيات العالية، لخفض التكاليف الخاصة بأنشطة التشغيل والصيانة وخفض زمن التقاطر من 4.5 دقيقة إلى 2.5 دقيقة، واستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو.

إلى أين وصل مشروع الخط الرابع للمترو؟

- بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع «حى الأشجار- الفسطاط»، 81%، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2027، ويمتد فى المرحلة الأولى من حى الأشجار حتى الفسطاط، ويمتد فى مرحلة أخرى من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة ويتبادل الخدمة مع الخط السادس من الخصوص للمعادى، كما أن الخط يوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الوقت والجهد وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمناطق، التى يمر بها ويتبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة والأول فى الملك الصالح، ويسع 1.5 مليون راكب يومياً وهو أقصى استيعاب للخط بعد الاستكمال.

ماذا عن سرعته؟

- تبلغ سرعته التشغيلية 80 كيلو فى الساعة، وتنتهى المرحلة الأولى فى الملك الصالح ومقسمة إلى أربع شركات مصرية، وهو أول مشروع يجرى تنفيذه من خلال الشركات المصرية منفردة: «فى السابق كانت هناك شركة فرنسية هى التى تدير التخصص فى الأنفاق ولكن بعد تجربة أنفاق قناة السويس والخبرة نفذنا المشروعات بأيدٍ مصرية».

بم يتميز هذا الخط؟

- المرحلة الأولى تمتد بطول 19 كيلومتراً، تضم 16 محطة نفقية ومحطة سطحية، تمتد من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر حتى محطة الفسطاط متقاطعاً مع الخط السادس للمترو وماراً بميدان الرماية وشارع الهرم، ويربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، وسيتم تركيب بوابات زجاجية لأول مرة بأرصفة المحطات لزيادة معدلات الأمان بالنسبة للركاب.

حدثنا عن نجاحات الخط الثالث؟

- عدد الركاب للخط الثالث للمترو وصل إلى 435 ألف راكب يومياً، بعد تشغيل 5 محطات جديدة وهى: «محطة جامعة القاهرة والتوفيقية وبولاق الدكرور ووادى النيل وجامعة الدول العربية»، وقبل تشغيل المحطات الـ5 الجديدة وصل عدد الركاب إلى 250 ألف راكب يومياً، فالخط والمحطات الجديدة وفرت سهولة تنقل الركاب من مكان لآخر. وهنا أود توضيح أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو طولها 17.7 كيلومتر، وتشتمل على 15 محطة ونُفذت على 3 أجزاء، وهى «الجزء الأول الذى يمتد بطول 4 كيلومترات، وعدد 4 محطات نفقية من ناصر حتى الكيت كات، والجزء الثانى بطول 6.6 كيلومتر، و6 محطات «نفقية و٤ علوية وسطحية»، والجزء الأخير 5 محطات بطول 7.1 كيلومتر.

بالنسبة لمشروع القطار الكهربائى السريع، فيمَ تتمثل جدواه؟

- شبكة القطار الكهربائى السريع فى مصر مخصصة لنقل الركاب والبضائع على حد سواء، وجدوى المشروع لا تُقاس فقط بعدد الركاب أو سعر التذكرة، فالأهمية الحقيقية للشبكة تكمن فى فوائدها الاقتصادية، إذ تسهم فى تحسين حركة نقل البضائع، وتسهيل التجارة، وتعزيز الربط بين مختلف المناطق فى مصر، ما سيؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات والشبكة تشتمل على ثلاثة خطوط، وتجرى دراسة الخط الرابع من بورسعيد حتى الإسكندرية، لربط ميناء دمياط بجرجوب وسفاجا، ووزارة النقل بصدد تصنيع عربات نقل بضائع مختلفة.

وماذا عن أطوال هذه الشبكة؟

- تمتد بإجمالى أطوال الشبكة 2000 كيلومتر، الخط الأول يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، إذ يمتد من السخنة إلى مطروح على ساحل البحر المتوسط بطول 675 كيلومتراً، بعدد 21 محطة، والخط الثانى الذى يمتد بطول 1100 كيلو جنوباً حتى أبوسمبل بعدد 36 محطة، وبتنفيذه يتحقق مفهوم الشبكة، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الأول فى حدائق أكتوبر، كما يتبادل الخدمة مع الخط الثالث بمحطة قنا، والذى يمتد بطول 225 كيلومتراً بعدد 3 محطات.

مشروع مترو الإسكندرية

انتهينا من هدم محطات أبوقير بالكامل، وبدأنا فى أعمال الخوازيق، ويجرى تقليص مدة تنفيذ المشروع لتوفير وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة فى محافظة الإسكندرية، ويمتد المترو بطول 21 كيلومتراً و27 محطة، كما أن المشروع يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من محطة سكك حديد مصر بالإسكندرية وعدد 20 محطة مسار سطحى 6.5 كيلومتر، من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية.