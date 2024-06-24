بعد وفاة مخرج «اللص الذي أحبه» بسببه.. ما أعراض الإصابة بسرطان الرئة؟

عانى المخرج حسام النبوي في أيامه الأخيرة، بسبب إصابته بسرطان الرئة، الذي تغلب عليه، رغم محاولاته العديدة للشفاء، ليدعو له جمهوره ومحبيه بالرحمة، وهناك بعض الأعراض، التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، ويجب الذهاب إلى المستشفى على الفور، عند الشعور بها.

توفي المخرج حسام النبوي، الذي أخرج أعمالا فنية مميزة، نالت استحسان الملايين من المشاهدين، أبرزها مسلسل «اللص الذي أحبه»، العام 1997، مسلسل «ألف سلامة» عام 2013.

كلمات مؤثرة في رحيل حسام النبوي

نعى المخرج تامر حمزة صديقه حسام النبوي، من خلال رسالة حزينة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «آه علي وجع القلب المخرج حسام النبوي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حسام ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة، سلام يا عشرة العمر».

أعراض الإصابة بسرطان الرئة

توفي المخرج حسام النبوي، بعد معاناة ورحلة علاج طويلة من مرض سرطان الرئة، وأوضح الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام، أعراض الإصابة به، ومنها السعال الشديد، أو المصحوب بدم أي يستفرغ الشخص دم من فمه، وقد يكون سعالًا عاديًا، لكن معه حرقان شديد في الصدر، عدم القدرة على التنفس بسهولة، بحة غريبة في الصوت، فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام، فقدان الوزن بشكل كبير، الإصابة بعدوى مثل التهاب الشعب الهوائية.

نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الرئة

ينصح بتجنب العادات الخاطئة، خاصة التدخين بشراهة، إذ يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بسرطان الرئة، وإتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة جدًا للجسم، لزيادة المناعة والقدرة على محاربة الأمراض.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في منشور لها عبرصفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بضرورة الكشف المبكر، من فترة لأخرى للاطمئنان على الصحة.