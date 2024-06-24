وزير النقل اللبناني: سنتعامل بشكل مختلف حال أقدمت إسرائيل على مغامرة تجاه بلادنا

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ إسرائيل إذا أقدمت على مغامرة تجاه لبنان، فإن لبنان سيكون مختلفا عما كان عليه عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية أراضيه.

وأضاف «حمية»، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «اليوم اختلفت الصورة والمعايير، لبنان مختلف الآن عما كان عليه قبل 50 سنة، وأنا حريص كوزير الأشغال تمام الحرص وكذلك كل المعنيين بالوزارة على العمل على قدم وساق لتأمين راحة المسافرين قدر المستطاع وتشغيل المرافق العامة، وتزويد الخزينة العامة بالإيرادات الإضافية وتطوير تلك المرافق».

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: «القرار السياسي الأخير هو للحكومة اللبنانية التي ستقول كلمتها، وأقول إن حركة الطيران لم تتأثر أبدا بالادعاءات في تقرير تليجراف، وشهدنا أكثر من 200 طائرة إقلاعا وهبوطا، ولم تتأثر حركة الطيران نهائيا، والسفراء والدول والشركات تدرك جيدا أن هذا المطار آمن».