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لبنان: إسرائيل تشوش على الأقمار الصناعية في شرق المتوسط منذ 7 أكتوبر

كتب:

محمد عزالدين
09:25 م | الإثنين 24 يونيو 2024
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية

أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، رفضه لتقرير صحيفة «تليجراف» البريطانية، مشددًا على أن العدو الإسرائيلي يمارس الخرق الجوي بشكل مستمر في الأجواء اللبنانية، وبخاصة مطار رفيق الحريري في بيروت.

وأضاف «حمية»، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «منذ بداية حرب غزة 7 أكتوبر 2023، فإن العدو يشوش على الأقمار الصناعية في شرق المتوسط وليس فوق لبنان فقط، والاتحاد الأوروبي حذر من ذلك وقال إنه يسبب مشكلات في سلامة الطيران والطائرات وليس الطائرات التي تهبط في لبنان أو تقلع منه».

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: «انتقلنا من الخروقات الجوية عبر الطائرات إلى حرب نفسية للنيل من سمعة مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت والنيل من سمعة لبنان في مرفق من أهم مرافقه وهو المطار».

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بقلم محمد عزالدين