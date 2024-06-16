أحمد عز: أفلامي «متعوب عليها» بدءا من السيناريو لآخر مشهد في المونتاج

أعرب الفنان أحمد عز عن اعتزازه بمسيرته السينمائية، التي قدم خلالها مجموعة من الأفلام المميزة، حازت على إعجاب الجمهور والنقاد.

وقال عز في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يسعى لتقديم أفلام «متعوب فيها»، بدءا من السيناريو وانتهاء بآخر مشهد في المونتاج، مضيفاً: «هذه الأفلام قد تتفق معها أو تختلف جماهيريا، تعجبك أو متعجبكش، فهذه سنة الحياة، لأن مفيش حد أفلامه كلها بتكون أحسن الأفلام»، لكني حينما أنظر لتاريخي، أقول الحمد لله على تقديمي لأفلام جيدة الصنع.

أحمد عز: أسعى لتقديم أفلام تعيش لسنوات

تابع: «أشعر وأنا أشاهد أفلامي، بحجم التعب والعرق المبذول فيها، لذلك أشعر بالفخر والاعتزاز حين أراها في مكتبتي، ولا يشغلني تحقيق إيرادات فقط، لكن ما يعنيني بجانب الإيرادات، تقديم أفلام تعيش، وإذا خيرتني بين الإيرادات والأفلام التي تعيش، فسأختار التي تعيش دون تفكير».

«ولاد رزق.. القاضية» يتصدر إيرادات أفلام العيد

يُعرض لـ أحمد عز حاليا، فيلم «ولاد رزق.. القاضية» الذي يتصدر إيرادات أفلام العيد، بعد تحقيقه لـ29 مليون جنيه إلى الآن، ويشارك في بطولته، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، محمد ممدوح، كريم قاسم، أحمد الرافعي، وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.