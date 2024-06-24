نائب محافظ القاهرة: ضم 10 أفدنة لمشروع إعادة تخطيط مدينة الأمل (صور)

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة داخل مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا-، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بإعادة تخطيط وتطوير المدينة بحي شرق مدينة نصر، وذلك باعتبارها نموذجًا لتطوير المناطق العشوائية.

إعادة تخطيط مدينة الأمل

وأشار نائب المحافظ إلى تحديد 10 أفدنة جاري إزالتها وإعادة تخطيطها وبنائها، مشيرا إلى عودة السكان لمن يرغب أو الحصول على تعويض مادي.

وقال إن المتابعة ستستمر لحين الانتهاء من تطوير هذه المرحلة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبحضور اللواء أ حمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر.

القضاء على العشوائيات

جدير بالذكر، أن محافظة القاهرة تشهد أعمال تطوير وقضاء على العشوائيات، مع إعادة تخطيط عدد من المواقع، من أجل تقديم خدمة أفضل واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة.