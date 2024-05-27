نائب محافظ القاهرة: منع الباعة الجائلين والإشغالات بالكوربة

قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لليوم الثامن على التوالي، حملة لإعادة الانضباط إلى منطقة الكوربة بمصر الجديدة، لمنع تواجد الباعة الجائلين، والتغلب على ظاهرة الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين.

الحفاظ على المظهر الحضاري

شارك فى الحملة، اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة والأجهزة التنفيذية المعاونة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، للحفاظ على المظهر الحضاري.

إزالة الإشغالات

ووجه الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، باستمرار متابعة ورصد وإزالة كل أشكال الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة، وتشوه المظهر العام، لتحقيق الانضباط للشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، تسهيلا على المواطنين.