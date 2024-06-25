منير فخري: طالبت الفريق شفيق بتشكيل وزارة من جميع أطراف الخريطة السياسية

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه قال للفريق أحمد شفيق في 2011 إنه في حاجة إلى تشكيل وزارة مكونة من جميع أطراف الخريطة السياسية المصرية، تُظهر وحدة وطنية وتعمل على تحقيق آمال الشارع الثائر.

وأضاف «عبدالنور» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الفريق شفيق قال لي يعني إيه؟ قلت له يعني تجيب الدكتور يحيى الجمل، ومحمد أبو الغار وزير تعليم عالي على أساس أنه قاد حركة الجامعات في حركة 9 مارس».

وتابع: «قلت له أيضًا تجيب الدكتور محمد غنيم وزير صحة، وجودة عبدالخالق وزير تموين، وهو كتب كثيرًا عن الدعم وتوصيله لمستحقيه وهكذا».