دعاء الإنجاب.. «رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين»

قال الدكتور أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ هناك عددًا من أدعية الإنجاب التي ذكرت في القرآن الكريم، الذي قدّم العديد من الدعوات والآيات التي تحث على الرغبة في الإنجاب، وتسعى للتوفيق والبركة.

دعاء الإنجاب

وحول الحديث عن دعاء الإنجاب، أوضح «تركي» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ هناك عددًا من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها، ومنها:

أدعية من القرآن للإنجاب

- في سورة الفرقان، الآية 74: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»

تدعو تلك الآية المؤمنين للدعاء والتضرع إلى الله ليمنحهم الذرية الصالحة، التي تكون قرة عيونهم وتسعدهم، وأن يجعلهم قادةً وأمثالًا للمتقين.

وعن دعاء الإنجاب، يجوز للمسلم أن يردد ما جاء في سورة الأنبياء، الآية 89: «وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ»

تحكي تلك الآية قصة زكريا- عليه السلام- الذي تضرع إلى الله ليرزقه ولدًا، وكان دعاؤه مستجابًا بإذن الله، إذ منحه الله يحيى عليه السلام.

دعاء الإنجاب والرزق بالذرية

وهناك عدد من الأدعية التي يمكن يرددها الإنسان على سبيل المثال لا الحصر، ومنها:

- اللهم إني أسألك أن ترزقني ابنا يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محمودًا بين الناس.

ـ اللهم ازرقني ابنا واجعله تقيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيرًا.

ـ اللهم هب لي من لدنك ابنا ليكونوا لي عونًا على متاعب الحياة ومشاقّها.

ـ اللهم اجعل ما في بطني ابنا، تام الخلقة، قوي البنية، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

ـ رب اكتب لي ابنا تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحًا مصلحًا، ومعينًا لي على نوائب الدهر.