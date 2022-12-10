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خالد الجندي: قراءة سورة هود تفرج الكرب

كتب:

محمد عزالدين
07:05 م | السبت 10 ديسمبر 2022
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سورة يس تحتوي على لقطات تسخيرية للكون، لافتا إلى أن قراءة سورة هود تفك الكرب وتفرج الهموم.

الله يُسخر قلب الإنسان

وألقى خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، قصيدة عن تسخير الله للكون، معلقا: «إنسان يموت مرة واحدة بسكتة قلبية ماذا حدث؟ الذي حدث هو أن الله عز وجل كان يُسخر القلب ورفع هذا التسخير فتوقف واسترد وديعته».

وتابع: «يأيها الإنسان مهلا وأشكر لربك فضل ما أولاك، إذا فهمت نظرية التسخير لن تحزن على شيء، وكل شيء بأمر الله، ويقول الشيخ إسماعيل صادق العدوي إذا وقفت أمامك سدود عليك بنهاية سورة هود».

سورة هود

ووصل: «أي مشكلة تحدث لك اقرأ سورة هود بكثرة ربنا سيفرج عنك، وذلك في قوله تعالى: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ».

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