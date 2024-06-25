مطار القاهرة يستقبل أعلى كثافة تشغيل لرحلات الجسر الجوي للحجاج

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، استقبال أعلى كثافة تشغيل لرحلات الجسر الجوي للحجاج اليوم.

وقال مجدي إسحاق خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مستمرون في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي الحجازية المقدسة، وهذا بخلاف تقديم أفضل الخدمات لرواد مطار القاهرة الدولي، من ركاب وسائحين».

وأشار إلى أن جميع العاملين بمباني الركاب يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح موسم عودة الحجاج، والذي يتزامن مع بداية موسم فصل الصيف.

استقبال الحجاج من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي مجموعة من فرق العلاقات العامة لاستقبال الحجاج، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بهدف التيسير عليهم وتسهيل كافة إجراءات الوصول، بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، إذ جرى تزويد الصالة الموسمية باستراحات مجهزة لاستقبال أسر الحجاج من مستقبليهم للحد من التكدس أمام صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، وتم تزويد الاستراحات بشاشات عرض وإذاعة داخلية للإعلان عن مواعيد وصول الرحلات، كما تم تزويد الاستراحات بكافتيريات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من منتظري الحجاج لحين عودة ذويهم من الخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني.

تقديم أفضل الخدمات لرواد مطار القاهرة

وفرت شركة ميناء القاهرة الجوي الأماكن المناسبة لأطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي في مبنى الركاب رقم 2، الذي يستقبل حجاج الشركة السعودية وحجاج الترانزيت، والصالة الموسمية للحج والعمرة التي تستقبل حجاج الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بهدف التيسير على الحجاج لتقديم الخدمات الطبية وخدمات الحجر الصحي للحد من انتشار الأمراض الفيروسية بين العائدين من رحلات الحج، تنفيذًا لتكليفات المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وفي سياق متصل، واصلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران تسيير جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة. حيث تسير الشركة اليوم الثلاثاء، على مدار الـ 24 ساعة القادمة، عدد 26 رحلة جوية، بواقع 8 رحلات قادمة من جدة إلى القاهرة، ورحلة واحدة من جدة إلى كوناكري، ورحلتين إلى باماكو، ورحلة واحدة إلى برج العرب، ورحلة واحدة قادمة من الطائف، و13 رحلة قادمة من المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارات الداخلية والكهرباء والطيران والتضامن من الجيزة والغربية والدقهلية والمؤسسة وقرعة المنوفية والدقهلية، وحجاج الترانزيت، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة، وتستقبلهم الصالة الموسمية للحج والعمرة بالمطار.

مصر للطيران تسير 26 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

ومن المقرر أن تنقل مصر للطيران، ما يقرب من 60 ألف حاج، من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة، وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن.