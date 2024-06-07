مطار القاهرة يشهد اليوم أعلى كثافة تشغيل لرحلات الجسر الجوي للحجاج

أعلنت مصادر مٌطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن اليوم الجمعة سيشهد أعلى كثافة تشغيل لرحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولي، إلى الأراضي الحجازية المُقدسة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران تيسير وحدها 27 رحلة جوية، عبر الصالة الموسمية للحج والعمرة، خلال 24 ساعة القادمة، وهذا بخلاف انطلاق رحلات الجسر الجوى لشركة الطيران السعودي من مبنى الركاب رقم 2، لنقل حجاج بعثات وزارت «التضامن والداخلية والسياحة والترانزيت»، وهذا بخلاف حجاج دولتي «غينيا ومالي»، من أبناء القارة السمراء.

مصر للطيران تسير 27 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ستسير 27 رحلة جوية بواقع، 15 رحلة لمدينة جدة، و10 رحلات إلى المدينة المنورة، وهذا بخلاف 1 رحلة إلى مدينة الطائف، ورحلة لحجاج كوناكري إلى المدينة المنورة خلال الساعات المقبلة، مُشيرة إلى أن رحلات حجاج الداخل تضم كل من حجاج بعثات «وزارة الداخلية وحجاج وزارة التضامن وحجاج وزارة السياحة والآثار، وحجاج قرعة محافظة الجيزة، وحجاج وزارة التضامن بمحافظات «الإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة وبنى سويف وأسيوط».

أعلى كثافة تشغيل لرحلات الجسر الجوي للحجاج

وفي سياق متصل، واصلت البعثة الدينية بمطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور هاني شمس حمودة، جهودها للتعريف بصحيح مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة، بجميع صالات السفر بالصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي.

قوافل دعوية للتعريف بآداب زيارة الحرمين

فيما شددت الجهات المعنية بالمطار من حملاتها المكبرة للقضاء على التكدس، أمام صالات السفر والوصول بجميع مباني الركاب للتيسير على المسافرين والسائحين.

تذليل العقبات أمام المسافرين إلى الأراضي الحجازية

من جانبها أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، تشكيل فريق عمل من قطاع العلاقات بقيادة الدكتور طارق إسماعيل للتيسير على الحجاج، خلال تواجدهم بصالات السفر إلى الأراضي الحجازية المُقدسة، وتذليل العقبات حال وجودها.

وكان الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني أعلن توفير كافة التسهيلات اللازمة للحجاج والمعتمرين خلال رحلة السفر والعودة خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.