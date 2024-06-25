بلينكن: يجب تجنب التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يجب تجنب التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح بعودة العائلات الإسرائيلية واللبنانية إلى ديارها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشار «بلينكن» إلى أنه يجب أن تتخذ إسرائيل المزيد من الإجراءات، من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات الدولية.

وتابع: «على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة».