لو معاك «نموذج 10 تصالح».. خطوة ضرورية لاستيفاء الطلب على المنظومة الجديدة

ناشد المركز التكنولوجي لأحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات المرافق وحاصلين على نموذج 10، وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء القديم رقم 17 لسنة 2019، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلبات مطابقة الهيئة الهندسية على المنظومة.

قانون التصالح السابق

وأشار المركز إلى أن كل من تقدم بطلب تصالح قديم وفق قانون التصالح السابق، وحصل على نموذج 3، وجب عليه تقديم شهادة بيانات جديدة، وبعد ذلك يتم تقديم الطلب كاملا على المنظومة الجديدة للتصالح دون رسم فحص أو جدية تصالح، مع استكمال الطلب بنفس أسعار التصالح القديمة، وأي مواطن قدم طلب تصالح على القانون القديم، ولم يتم البت فى طلبه، لابد من تقديم شهادة بيانات جديدة، نظرا لأن تلك الطلبات لم تدخل لجنة البت.

طلب التصالح

وأشار إلى أنه فى حالة تغيير أى بيانات بشأن العقار محل التصالح، لابد من تقديم ما يثبت أن العقار تغيرت بياناته حتى يتم استكمال طلب التصالح القديم، مع وجود تيسيرات للمواطنين لإنهاء ملفات التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.