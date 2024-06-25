نقيب المهندسين: لدينا صناعات راقية جدا في مصر وعلى مستوى عالمي

عقدت لجنة ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصناعة بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور المهندس مصطفى هدهود، أول اجتماعاتها بعد إعادة تشكيلها، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين.

وعبَّر النبراوي عن سعادته بوجوده وسط أعضاء اللجنة من القامات الهندسية المتميزة القادرة على تقديم أفضل أداء ودور هندسي، مُعظِّمًا دور اللجنة، قائلًا: «أرى أن هذه اللجنة من اللجان المهمة جدًّا لتعميق الصناعة المحلية، وهو موضوع بالغ الأهمية، فاللجنة تستطيع تقديم أفضل الأفكار في هذا الشأن، من خلال الخبرات الهندسية التي يتمتع بها أعضاؤها».

لجنة ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصناعة

وطالب النبراوي أن يكون هناك نوعا من التكامل والتعاون بين اللجنة، واللجنة الاستشارية العليا بالنقابة، من خلال إمدادها بالبيانات الخاصة بكافة المنتجات التي تنتج محليًّا بأعلى جودة تضاهي المنتجات المستوردة، والتي يمكن الاعتماد عليها بالمشروعات الكبرى، ومن ثم تحديد الآلية التي يمكن من خلالها اعتماد المكاتب الاستشارية على تلك المنتجات في المشروعات، وبذلك نقدم أكبر خدمة للصناعة المصرية.

وأضاف: «لا يمكن استيراد منتجات من الخارج، ولدينا ما هو أفضل وأرخص منها، ولدينا صناعات راقية جدا في مصر وعلى مستوى عالمي، وتوصيل هذه المعلومة للمكاتب الاستشارية أمر مهم وضروري لمساعدة الصناعة المصرية»، مختتمًا كلمته بالتأكيد على ثقة مجلس النقابة بقدرة اللجنة، للوصول إلى أفضل النتائج.

التخصصات الهندسية

وأشار المهندس مصطفى هدهود، أن اللجنة حرصت أن تضم في عضويتها كل التخصصات الهندسية، لتكون ممثَّلة من كافة الشُّعب الهندسية لتحقيق أفضل النتائج، موضحًا أن اللجنة تهدف لتحقيق عدة أهداف، وهي تعميق تصنيع المكون المحلي، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المهندسين في هذا المجال، وإعداد بنك معلومات عن ماهية المنتجات المستوردة، وما هي المنتجات التي تنتج في مصر لصالح المنتج النهائي، والتي يمكن الاعتماد عليها بدلًا من المستورد.

وأكد أن اللجنة تسعى للوصول إلى مرحلة عمل دراسات الجدوى، من خلال الاستفادة من الأعضاء العاملين في الجامعات ومراكز البحوث.

وخلال الاجتماع دارت مناقشات وحوارات حول رؤية اللجنة ووضع الخطوط العريضة لمحاور وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وأهدافها، واستراتيجية العمل.

وانتهى الاجتماع بتقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات عمل تخصصية صغيرة، ومسئولية كل مجموعة تجميع البيانات والمعلومات عن قطاع معين من الصناعة من كافة الجهات المعنية، ومن ثم إعداد بنك معلومات عن المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، والمنتجات التي يتم إنتاجها محليًّا، ويمكن الاعتماد عليها بدلًا من استيرادها في كل قطاع من الصناعة.