شقق المهندسين 2024:.. طرح 3 مشروعات سكنية بـ4 مدن في هذا الموعد

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تفاصيل جديدة بخصوص شقق المهندسين 2024، موضحًا أنَّ النقابة لديها 3 مشروعات سكنية في 4 مدن، وهي السادس من أكتوبر والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة والعبور.

شقق المهندسين 2024

وبخصوص شقق المهندسين 2024 قال «النبراوي» في تصريح لـ«الوطن»: لدينا 3 مشروعات في النقابة الأول اجتماعي وهو مشروع 6 أكتوبر وسيتمّ الإعلان عن مجموعة من الوحدات بعد حل عدد من المشاكل، وهذا المشروع لا تحقق النقابة فيه ربحا ويقدم تسهيلات لشباب المهندسين في السداد وجاري التجهيز له.

ولفت نقيب المهندسين إلى أنَّ المشروع الثاني في شقق المهندسين 2024 عبار عن إسكان استثماري للنقابة لتمويل صندوق المعاشات، متابعًا «نقدم تسهيلات للمهندسين في السداد لكنه أغلى في السعر من المشروع الأول، لأنه مرتبط بالمنطقة التي تتواجد بها الوحدات في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة ومدينة العبور كما أن أسعار الوحدات ستكون أقل من مثيلاتها في المنطقة».

موعد طرح شقق المهندسين 2024

وأوضح نقيب المهندسين أنَّ المشروع الثالث في مدينة العبور بأسعار أقل من مثيلاتها وتسهيلات في السداد للأعضاء، وبخصوص موعد طرح شقق المهندسين 2024 وعدد الوحدات قال «النبراوي» إنَّ المجلس يدرس عدد الوحدات بشكل نهائي، وسيكون الإعلان عنها في منتصف شهر يوليو 2024 المقبل، إذ يشمل الإعلان كل التفاصيل الخاصة بالأسعار وعدد الوحدات.

وكانت نقابة المهندسين قد أجرت قرعة علنية بمقر النقابة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي لتخصيص 212 وحدة سكنية بكمبوند بارادايس لأعضاء نقابة المهندسين.