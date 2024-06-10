نقابة المهندسين: صرف معاشات شهر يونيو الجاري بالزيادة الجديدة

تبذل نقابة المهندسين المصرية جهودا كبيرة من أجل خدمة صرف معاشات أعضائها من هذه الفئة لأنّها تعد من أهم الفئات في النقابة، ويظهر ذلك من خلال الزيادات المستمرة لهذه الفئة، ومحاولات الدعم التي تسعى النقابة لتقديمها سواء بصرف معاشات جديدة وإعانات أو زيادة جديدة في المعاش، ونستعرض جهود نقابة المهندسين في هذا الصدد.

نقابة المهندسين تصرف معاشات جديدة

وأوضحت نقابة المهندسين، في حديث سابق لها، أنه سيتم صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة التي صُرفت في مايو الماضي، بزيادة 250 جنيهًا؛ ليصبح المعاش 1600 جنيه، بدلًا من 1350 جنيهًا بزيادة قيمتها 250 جنيهًا، تُصرف خلال الأيام المقبلة، جاءت ضمن حزمة قرارات الجمعية العمومية التي عُقدت في الأول من مارس الماضي، بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وتابعت نقابة المهندسين حول صرف معاشات المستحقين، بأنّ أعدادهم تقدر بحوالي 160 ألف مهندس على المعاش حاليا، وتزيد أعدادهم سنويا بمعدل 7% أي 10 آلاف مهندس كل عام، بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه سنويا.

صرف معاشات وإعانات للمهندسين

كما اعتمدت نقابة المهندسين، في اجتماع المجلس الأخير صرف معاشات وإعانات للمهندسين وأسرهم تتضمن 1324 معاشًا جديدًا، و28 إعانة استثنائية ومصاريف جنازة، ضمن دور النقابة في تقديم الدعم المادي بمختلف أشكاله لأصحاب المعاشات.