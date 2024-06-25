أسعار الزبدة البلدي والعسل في منافذ وزارة الزراعة اليوم

تحرص وزارة الزراعة يوميًا على توفير كميات كبيرة من أنواع الزبدة البلدي والعسل بجميع أنواعه بأسعار مخفضة، وذلك في جميع منافذ وزارة الزراعة، في ظل إقبال المواطنين على المنافذ نظرًا لجودة المنتجات المعروضة وأقلها سعرًا.

أسعار الزبدة البلدي والعسل اليوم في منافذ وزارة الزراعة

وعن أسعار الزبدة البلدي والعسل اليوم في منافذ وزارة الزراعة، فقد جاءت كالتالي:-

- كيلو عسل برسيم 100 جنيه.

- كيلو عسل موالح 110 جنيهات.

- كيلو عسل حبة البركة 100 جنيه.

- كيلو عسل جبلي 110 جنيهات.

- كيلو عسل خام 175 جنيهًا.

- عسل صحراوي 220 جنيهًا.

- كيلو زبدة بلدي بقرى 240 جنيهًا.

- كيلو زبدة بلدي جاموسي 250 جنيهًا.

أسعار منتجات وزارة الزراعة

- كيلو مربى فراولة أو تين 85 جنيهًا.

- كيلو طحينة 170 جينهًا.

- كيلو موتزريلا الأطباء 175 جنيهًا.

- سعر كيلو السكر بـ27 جنيهًا.

- سعر شيكارة الأرز 5 كيلوجرامات بـ210 جنيهات.

- سعر لتر الزيت يتراوح ما بين 57 إلى 60 جنيهًا.

- سعر لتر زيت الزيتون بـ150 جنيهًا.

أسعار اللحوم الفريش في منافذ وزارة الزراعة

- كيلو لحم كندوز ملبس 320 جنيهًا.

- كيلو مفروم ملبس 290 جنيهًا.

- كيلو كندوز أحمر 340 جنيهًا.

- كيلو مفروم أحمر 320 جنيهًا.