سعر كيلو اللحم الضاني اليوم الأحد في منافذ وزارة الزراعة

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يزاد اقبال المواطنين على شراء اللحوم الطازجة بمختلف أنواعها «بقري- ضاني- جاموسي»؛ لذا حرصت وزارة الزراعة على ضخ أطنان كبيرة ويوميا في جميع منافذها لتلبية احتياجات المواطنين من جميع أنواع اللحوم.

سعر كيلو اللحم الضاني اليوم في منافذ وزارة الزراعة

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض الوطن سعر كيلو اللحم الضاني البلدي الطازج في منافذ وزارة الزراعة، على النحو التالي:

- كيلو لحم ضاني بلدي 420 جنيهًا.

- كيلو كبدة ضاني بلدي 420 جنيهًا.

- كيلو طرب ضاني 340 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

- كيلو كندوز ملبس 320 جنيهًا.

- كيلو مفروم 290 جنيهًا.

- كيلو كندوز أحمر 340 جنيهًا.

- كيلو مفروم أحمر 320 جنيهًا.

- كيلو موزة 345 جنيهًا.

- كيلو انتركوت 355 جنيهًا.

- كيلو بفتيك 370 جنيهًا.

- عرق فلتو 370 جنيهًا.

- عرق تربيانكو 370 جنيهًا.

- كيلو كبدة 340 جنيهًا.

أسعار الأضاحي الحية في منافذ وزارة الزراعة

- كيلو القائم للعجول البقري من الأضاحي البتلو 170 جنيهًا.

- كيلو القائم للخراف 210 جنيهات.

- كيلو القائم الجاموس بـ150 جنيهًا.