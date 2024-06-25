ماذا تفعل 3 فناجين قهوة يوميا في جهازك العصبي؟

فنجان قهوة مع أغاني فيروز وقت الصباح تعتبر حالة خاصة من «المزاج» لدى عشاق هذا المشروب، بعضهم يفضل ارتشاف فنجانا واحدا في اليوم، والبعض الآخر يشرب واحدا بعد كل وجبة بمعدل 3 فناجين في اليوم، ولكن ماذا يفعل ذلك في جهازهم العصبي؟

الجهاز العصبي يعتمد في عمله وتحسين أدائه على الأطعمة بشكل رئيس، كما أن هناك العديد من الأطعمة تساعد في الشعور بالسعادة، وفق ما قاله هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس.

شرب القهوة يوميا يفيد الجهاز العصبي

وتابع أستاذ الطب النفسي، أن شرب القهوة يوميًا يفيد الجهاز العصبي على ألا تزيد عن ثلاث فناجين في اليوم، كما أن ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا تزيد من تحسن الحالة النفسية، وتساعد في التغلب أعراض الاكتئاب.

تأثير الشيكولاتة على الإحساس بالسعادة

واستكمل أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على القناة العاشرة المصرية «TeN TV»، حديثه عن تأثير الأطعمة على الجهاز العصبي، موضحًا أن الأبحاث أثبتت أن الشكولاتة تساعد بشكل كبير في الإحساس بالسعادة، وأفضل الأنواع هي الشكولاتة الداكنة بنسبة 70 بالمائة، كما أن الشكولاتة الداكنة تفيد في تحسين عمل القلب، وعلاج العديد من الأمراض.