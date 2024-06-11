ماذا يحدث عند شرب كوب ماء بعد القهوة؟.. طوق نجاة من مشكلات صحية خطيرة

القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم؛ إذ يعتمد عليها أشخاص كثيرون من أجل الوصول إلى أعلى درجة من التركيز، وعلى الرغم من فوائدها العديدة إلا أنها تعد من أخطر المشروبات على الصحة، وذلك لما لها من آثار سلبية كثيرة، خاصة عند عدم تناول كوب من الماء بعد كل فنجان قهوة.

وفي هذا السياق، وفقًا لما ذكرته دكتورة غادة الصايغ، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح تفاصيل مخاطر عدم شرب الماء بعد القهوة.

لماذا يجب شرب الماء بعد القهوة؟

بحسب استشاري التغذية العلاجية، فإن احتواء القهوة على نسبة عالية من الكافيين بجانب أوكسالات الكالسيوم، يجعل منها بوابة لعدة أمراض خطيرة، ومن المشكلات الصحية التي يتعرض لها الجسم في حالة عدم شرب الماء بعد تناول القهوة ما يلي:

حصوات الكلى

أوضحت «غادة» أن القهوة هي السبب الأساسي في أمراض الكلى، وخاصة تكوين الحصوات؛ إذ تعد المصدر الأساسي لأوكسالات الكالسيوم، والتي بدورها مسؤولة بشكل كبير عن تشكيل حصوات الكلى.

ارتفاع ضغط الدم

احتواء القهوة على نسبة عالية من الكافيين يجعل منها سببا في ارتفاع الدم بشكل مفاجئ: «لذلك تناول كوب أو أكثر من الماء عقب فنجان القهوة، سبب أساسي لعدم ارتفاع ضغط الدم بشكل سريع».

الدوار

تعمل القهوة على زيادة إفراز البول، ما يؤدي إلى فقدان السوائل بشكل كبير، وعدم شرب الماء لتعويض هذا الفقدان، يؤدي إلى الصداع والدوار الشديدين.

زيادة معدل ضربات القلب

بفضل الجفاف الذي تسببه القهوة نتيجة فقدان الكثير من السوائل، يزيد معدل ضربات القلب، ويضع ضغوط إضافية على أوعية القلب.

ظهور التجاعيد المبكرة

شرب القهوة دون تعويض السوائل التي تفقد، يمكن أن يسبب جفافا للبشرة، والذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد، ومشاكل أخرى بالجلد.