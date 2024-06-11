لإطلالة متألقة في عيد الأضحى.. طريقة تحضير زيت القهوة للبشرة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي مدة كافية لترتيب التجهيزات اللازمة لضمان المظهر المتألق في تلك المناسبة السعيدة، فبجانب شراء الملابس الجديدة، تستعد الفتيات للاحتفال بالعيد من خلال وصفات التجميل والعناية بالبشرة التي تمنحهن الثقة، خاصة عند التقاط الصور.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة صنع واحدٍ من الزيوت، التي لا يمكن الاستغناء عن فوائدها للبشرة.

طريقة تحضير زيت القهوة

عنصر الكافيين الذي تحتويه القهوة يساعد على تجديد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية بها، وعندما تواظب على استخدام زيت القهوة يمكنك التخلص من الهالات السوداء تحت العينين والمحافظة على ترطيب البشرة، وفقًا لموقع «tips and tricks»، الذي أوضح أن تحضير الزيت في المنزل لا يحتاج سوى معلقتين من البن المطحون وربع كوب من زيت الورد، إضافةً إلى تطبيق الخطوات التالية:

1. مزج ماء الورد والقهوة جيدًا.

2. وضع المزيج على نار هادئة لمدة ساعة.

3. تصفية خليط القهوة في وعاء آخر يمكن إغلاقه بإحكام.

4. يصبح الزيت جاهزا للاستخدام بعد بضعة ساعات.

فوائد المواظبة على استخدام زيت القهوة

تدليك منطقة الوجه بكمية مناسبة من زيت القهوة بشكل يومي، يعتبر علاجًا فعالا لبعض مشكلات البشرة، التي حددتها الدكتورة هند سعد استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن» فيما يلي:

1. تهدئة انتفاخات العين التي يسببها الأرق والإجهاد، وبالتالي التخلص من الهالات السوداء.

2. تجديد خلايا الجلد بما يساعد على التخلص من علامات التمدد والتقدم في السن.

3. تنعيم وترطيب البشرة، والوقاية من جفاف الجلد.

4. زيادة إنتاج الكولاجين بما يقلل من ظهور التجاعيد.

5. تقليل حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.