«البيئة»: تشكيل لجنة من 6 وزارات لمراجعة ملف تشجير الأماكن العامة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ الفترة المُقبلة ستشهد وضع عددا من الآليات التنفيذية لملف تشجير الأماكن العامة، وزراعة الأشجار بشكل جمالي وبيئي سليم مع المتابعة والرقابة.

قاعدة بيانات للمساحات الخضراء

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيجري وضع قاعدة بيانات للمساحات الخضراء وعمل توعية مجتمعية وتدريب مختصين، وذلك بالتعاون بين 6 وزارات هي «البيئة، والزراعة، والإسكان، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والري»، تكون وظيفتها دعم اختيار المواقع المزمع زراعة أشجار بها ذات قيمة اقتصادية، ومشاركة الجهات المعنية مع تشكيل لجان وزارية وفنية للمتابعة وتوزيع الأشجار على المحافظات مع تَصدر القاهرة الكبرى والاستفادة من البحث العلمي في اختيار انواع الأشجار المناسبة للزراعة.

مراجعة خطة زراعة 100 مليون شجرة

وأكدت مراجعة خطة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية، لتحديد نوع ومواصفات الأشجار القابلة للزراعة، وتحديد الأماكن الصالحة لزراعة كل نوع، وعرض التوصيات على رئيس الوزراء مع تأهيل الإدارة المحلية والتعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، ووضع حزم استثمارية لِزراعة الجوجوبا والجاتروفا والتين الشوكي، إلى جانب زراعة أشجار الظل والزينة المثمرة وأشجار التصنيع وزراعة المانجروف لامتصاص ثاني أكسيد الكربون.