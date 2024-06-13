محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف جهود المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بتكثيف الجهود في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحات خضراء، والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

تقليل تأثير الاحتباس الحراري

وقال المحافظ في بيان: إنّ المبادرة الرئاسية تستهدف المزيد من الآثار الإيجابية لتقليل تأثير الاحتباس الحراري، وتنقية الهواء مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمواطنين، موضحاً أنّ زراعة الأشجار تُسهم في التخلص من ملوثات السيارات وعوادمها والأدخنة إلى جانب أنها تعطي بُعداً جمالياً.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم تأتي تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري وللأجيال القادمة، لافتاً إلى أنّ الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، مشدداً على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع، ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار سواء مثمرة أو زينة، مع التأكيد على طرق الري السليمة للحفاظ عليها.

المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

وأشار المحافظ، إلى أنّه يتابع بنفسه تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتي استهدفت زراعة شتلات الأشجار في مداخل المراكز والمدن والقرى والمدارس والمصالح الحكومية والوحدات المحلية، مكلفاً باستغلال جميع المساحات المتاحة لنشر ثقافة الأخضر، وتعميم المبادرة الرئاسية لزيادة المساحات الخضراء، وخلق بيئة صحية نظيفة.