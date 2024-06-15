خبير بيئي: 45% زيادة في المساحات الخضراء بالمجتمعات العمرانية الجديدة

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر لها اهتمامات حول ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأخضر»، إذ تصنع تحولا من كل مسببات وأنواع التلوث القديمة سواء ثاني أكسيد الكربون أو الكبريت إلى ما يُطلق عليه بنظم طاقة صديقة للبيئة، وبالتالي تستحدث أنواع طاقة جديدة ومتجددة تعتمد على الطاقة الشمسية مثل مشروع «بنبان» بأسوان، وهو أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.

طفرة حول مسألة زيادة المساحات الخضراء

وأوضح «علام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «dmc»، أن هناك طفرة حول مسألة زيادة المساحات الخضراء في كل المدن المصرية، مشيرا إلى أن مصر تضم 12 مليون فدانا من الأراضي المنتجة زراعيا التي تمتص أكاسيد الكربون وتنتج الأكسجين.

تكدس السكان داخل مصر

وأشار إلى أن السكان يتكدسون في ما لا يزيد عن %7 أو 8% من إجمالي مساحة مصر، لذلك استطاعت نظم المجتمعات العمرانية الجديدة -التي تتمثل في 27 مدينة- إضافة مساحات خضراء جديدة تصل إلى 45% عما كان الوضع عليه منذ 15 عاما، موضحا أن كل محافظات مصر أصبح لديها برامج خضراء «زراعية» لأنواع الأشجار المتميزة.