رئيس حي مصر الجديدة: تسكين الباعة في سوق سوهاج بعد تطويره غدا

قال اللواء حسام لبيب، رئيس حى مصر الجديدة بالقاهرة، إن الحى بصدد إطلاق حملة مكبرة غدا لتسكين الباعة الجائلين في سوق سوهاج الحضاري، وذلك للقضاء على أزمة الباعة الجائلين في عدد من المناطق والشوارع ومنها شارع سوهاج وميدان الجامع وشارعي هارون وإسماعيل رمزي.

وأضاف رئيس حى مصرالجديدة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سوق سوهاج بنطاق الحي كان عبارة عن سوق عشوائي منذ سنوات، وجرى تطويره مؤخرا وحصر الباعة، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من إعداد باكيات للباعة بالتراخيص وعددها 124 باكية للباعة، على أن يجري تسكينهم غدا لبدء العمل بالسوق وهو عبارة عن سوق مخصص لبيع الخضار والفاكهة.

القضاء على الإشغالات

وأوضح أنّ السوق الجديد يساهم في القضاء على الفوضى والعشوائية، ويظهر الشكل الحضاري للمنطقة ويحد من أي زحام أو إعاقة الحركة المرورية بالشوارع ويمنع تعطيل حركة المواطنين، والقضاء على الإشغالات للأرصفة وحرم الطريق العام.

توفير حياة كريمة

وأكد أن التطوير الجاري سيضمن الحفاظ على مصدر رزق الباعة الجائلين، ويسهم في توفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على السوق، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن خدمة المواطن هي محور عمله اليومي والاهتمام بالنظافة والتجميل والإنارة والتطوير هي من أهم أولوياته .