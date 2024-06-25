هل ترغب في العزلة؟.. طبيب نفسي يحذر من المخاطر الصحية للوحدة

تغمرنا الحياة اليومية بضوضاء العالم وصراعاته، ووسط هذا الزحام قد يجد البعض ملاذه في العزلة النفسية، ذلك العالم الداخلي الذي ينسج خيوطه من أفكار ومشاعر، بعيدًا عن صخب الواقع، ولكن هل العزلة النفسية ملاذ آمن أم سجن ذاتي يقيد الروح ويُطفئ الحياة؟.

وهناك فرق بين العزلة الإجبارية والاختيارية، كشفه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، خلال مداخلة له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إذ أكد أن العزلة الإجبارية يكون فيها قدر من التكيف الاجتماعي الذي يجعلنا نتعامل معها بأريحية محاولين التكيف معها قدر الإماكن وتطوير الأداء عبر ممارسة الرياضة أو القراءة أو أي نشاط عقلي يمكن من خلاله إسقاط المشاعر مثل الكتابة والتميز فيها، بخلاف العزلة الاختيارية السلبية وأضرار خطيرة على الصحة النفسية والجسدية، فقد تؤدي للموت.

الآثار النفسية السيئة للعزلة الاختيارية

وتنتج الآثار النفسية السيئة عن العزلة السلبية والتي يسلكها الإنسان باختياره، ويهجر المجتمع، ويتجه لعزل نفسه، ويعيش في حالة من الانسحاب الذاتي عن العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين، والشعور بالوحدة والانفصال عن المحيط.

تفريغ للطاقة السلبية

وتختلس العزلة الإيجابية وقت من حياة الأفراد، إذ يعيش الشخص للتأمل والتدبر، بحسب حديث هنري، مضيفا «تحدث العزلة إسقاطات نفسية لكل مشاعرك السلبية التي تعتريك والمشاعر الإيجابية أيضاً والنوستالجيا والذكريات.. وشيء جيد أن تختلي بنفسك قدر من الوقت».