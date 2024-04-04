مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. شريف منير يتأقلم مع العزلة

يقرر أدهم «شريف منير» ترك المنزل ضمن أحداث مسلسل وبقينا اتنين، وتحدّث مع طبيبه عن راحة البال التي أحاطت به بعد ترك المنزل والعيش وحده، وأكد له أنّه لن يشغل باله مرة أخرى بمسؤولية المنزل والأولاد، وتستمر الأحداث خلال الحلقة 10 ونعرف ما إذا كان أدهم سيستمر على ذلك الوضع أم يأخذه الحنين للعودة إلى أسرته مرة أخرى.

مسلسل بقيينا اتنين الحلقة 10

ويشعر أدهم بالمحاولات المستمرة من قبل زوجته السابقة ياسمين «رانيا يوسف» لإبعاد أبنائه عنه وتشجيعهم على الكذب عليه، وهو الأمر الذي تسبب في قراره بالبعد، لذا يعيش لنفسه ويمارس الحياة التي كان يتمناها منذ سنوات طويلة.

وتستمر الأحداث التي ستقدمها الحلقة 10 الليلة في المسلسل الذي يتناول قضية الطلاق والانفصال وتأثيره على الأبناء، وهل يرضخون لوالدتهم ويستمرون في العيش معها، أم يشتاقون إلى عودة أبيهم، واستقرار الحياة بين والديهم مرة أخرى؟.