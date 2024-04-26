6 أنشطة تساعدك على تخطي الاكتئاب الموسمي.. اقتل الأفكار السلبية وانهي العزلة

الاكتئاب الموسمي، نوع من الاكتئاب يصيب بعض الأشخاص مع تغير الفصول، ويكون أكثر حدوثًا عند دخول فصل الشتاء، إذ تنخفض مستويات هرمون السيروتونين وترتفع مستويات الميلاتونين ما يؤثر بالسلب على المزاج العام والشهية والنوم، بالتالي يحدث الاكتئاب، حسب موقع «NHS» الطبي البريطاني.

,هناك أسباب عديدة وراء حدوث الاكتئاب الموسمي، أولها اضطراب إيقاع الساعة البيولوجي، إذ بمجرد حدوث تغييرات في درجات الحرارة والطقس يحدث خلل في الساعة الداخلية للجسم، كما ينخفض مستوى فيتامين D، الذي يلعب دورًا مهمًا في نشاط السيروتونين، بحسب ما أوضحت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية.

أعراض الاكتئاب الموسمي

وأضافت ريهام، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن أبرز أعراض الاكتئاب الموسمي، تتضح في انخفاض مستوى الطاقة وصعوبة التركيز، والشعور باليأس الشديد، مع حدوث تغيرات في الشهية والوزن، وكذلك الشعور بالخمول والكسل ونوبات من السلوك العنيف، مع الرغبة في العزلة ووجود أفكار سلبية، قد تصل إلى التفكير في قتل النفس.

أنشطة تساعدك على تخطي الاكتئاب الموسمي

وتنصح استشاري الصحة النفسية، الأشخاص الذين يصابون بالاكتئاب الموسمي، بضرورة القيام بعدد من الأنشطة التي تساعدهم على تخطي تلك الحالة، كالتالي:

- تناول الأطعمة الغذائية الصحية.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، كتمارين الأيروبكس واليوجا.

- الحصول على قسط كافي من النوم، بما لا يقل عن 8 ساعات متواصلة.

- الحرص على الخروج في نزهات ممتعة مع الأشخاص القريبين منك.

- الحرص على ممارسة هوياتك التي تساعدك على التخلص من المشاعر السلبية.

- ممارسة العمل الخيري والتطوعي، لأن ذلك يساهم في شعور الفرد بقيمته في المجتمع، بالتالي يشعر بالسعادة.

وفي حال لم يستطع الفرد الخروج من حالة الاكتئاب التي يعيشها مع تغير أحوال المناخ والطقس؛ ينبغي عليه اللجوء إلى طبيب مختص لإرشاده إلى العلاج المناسب له، سواء الدوائي أو السلوكي، بحسب ريهام.