عمرو خليل: زخم عالمي غير مسبوق لصالح فلسطين.. وإسرائيل تواجه شبح العزلة

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه للمرة الثانية في أقل من الشهر تُحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ففي 26 يناير الماضي كانت المرة الأولى في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة، واليوم تُحاكم إسرائيل على ليس على غزة وحدها، ولكن على كل جرائمها التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من غزة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967.

قتل وتدمير وتهجير وفصل عنصري

وذكر الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال الإسرائيلي يُحاكم على القتل والتدمير والتهجير والفصل العنصري الذي تفوق فيه على نظيره الجنوب الأفريقي قبل عام 1994، كما أعلنت جنوب أفريقيا اليوم أمام المحكمة الدولية.

وأوضح، أن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا شهد مقاطعة وحصارا عالميا حتى سقوطه، ويبدو أن إسرائيل تقترب من هذا المشهد، مضيفا «لم يكن يتخيل أحد في العالم أن تقول دولة غير عربية للاحتلال الإسرائيلي كفى، وأن عليك الرحيل عن الأراضي الفلسطينية.. هذا ما يحدث اليوم»، وهو ما أشار إليه الرئيس البرازيلي صراحة.

وأضاف: «فهل كان يتخيل أحد أن تقرر دولة أوروبية حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل؟.. هولندا فعلت ذلك بالأمس.. ولم يكن يتخيل أحد أن ينادي العالم بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.. هذا الزخم العالمي غير المسبوق يحدث اليوم».

وتابع:«العزلة الدولية شبح طالما تخوّف منه قادة الاحتلال الإسرائيلي.. ها هو الآن يلاحقهم داخل ساحات محكمة العدل الدولية وخارجها».