محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات «الدور الثاني» لـ3 مراحل تعليمية
كتب:
سلامة عامر
11:30 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات «الدور الثاني» للعام الدراسي 2023 /2024، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
وجاءت جداول الامتحانات كالتالي:
- المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024.
- المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024.
- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024.
- الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024.
- التعليم الفني بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024.
وأكد المحافظ على ضرورة مواصلة الاستعدادات لضمان جاهزية المدارس وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أفضل الظروف.