محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات «الدور الثاني» لـ3 مراحل تعليمية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات «الدور الثاني» للعام الدراسي 2023 /2024، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت جداول الامتحانات كالتالي:

- المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024.

- المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024.

- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024.

- الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024.

- التعليم الفني بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024.

وأكد المحافظ على ضرورة مواصلة الاستعدادات لضمان جاهزية المدارس وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أفضل الظروف.