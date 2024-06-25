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محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات «الدور الثاني» لـ3 مراحل تعليمية

كتب:

سلامة عامر
11:30 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات «الدور الثاني» للعام الدراسي 2023 /2024، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت جداول الامتحانات كالتالي:

- المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024.

- المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024.

- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024.

- الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024.

- التعليم الفني بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024.

وأكد المحافظ على ضرورة مواصلة الاستعدادات لضمان جاهزية المدارس وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أفضل الظروف.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.