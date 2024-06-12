جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي بدمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط اعتماد جداول امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي الدور الثاني 2024، والتي تنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتستمر لمدة أسبوع.

جدول امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي الدور الثاني 2024 دمياط

وتأتي جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الدور الثاني 2024 في دمياط كالآتي:

جدول الدور الثاني للصف الأول الإعدادي بدمياط

- الأربعاء 24 يوليو: مادة اللغة العربية

- السبت 27 يوليو: مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية

- الأحد 28 يوليو: مادة العلوم ومادة الهندسة

- يوم الاثنين 29 يوليو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية

- يوم الثلاثاء 30 يوليو: مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول الدور الثاني للصف الثاني الإعدادي بدمياط

- الأربعاء 24 يوليو: مادة اللغة العربية

- السبت 27 يوليو: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

- الأحد 28 يوليو: مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الدينية

- الاثنين 29 يوليو: مادة العلوم ومادة الهندسة

- الثلاثاء 30 يوليو: مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي بدمياط

- السبت 3 أغسطس: مادة اللغة العربية

- الأحد 4 أغسطس: مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية الدينية

- الاثنين 5 أغسطس: مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الثلاثاء 6 أغسطس: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية

- الأربعاء 7 أغسطس: مادة الدراسات الاجتماعية ومستوى لغة إنجليزية

- الخميس 8 أغسطس: مادة العلوم ومادة مستوى اللغة الأجنبية الثانية