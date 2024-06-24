محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمواقف السرفيس والملاكي في أرض اللواء وناهيا

نفذ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم للمرور على مواقف السيارات أسفل محور الفريق كمال عامر في أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، للوقوف على سير العمل بها، وتابع عملية دخول وخروج السيارات للتأكد من التزام السائقين بالحارات المرورية، وانتظام استقلال الركاب للسيارات في مختلف خطوط السير، مؤكدا ضرورة الإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الخدمات المقدمة أو حالات عدم التزام السائقين بتعريفة الركوب المعلنة.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الصيانة الدورية، بالالتزام بالجداول الزمنية للأعمال والحفاظ على مستوى النظافة ومنع الانتظار خارج المواقف ومحيطها، حفاظا على السيولة المرورية التي تشهدها المناطق المحيطة منذ بدء العمل بتلك المواقف.

واستهل محافظ الجيزة جولته بموقف السيارات الملاكي وموقف الأقاليم والسرفيس بأرض اللواء، لمتابعة جانب من الأعمال الإدارية في المواقف الخاصة بتسجيل السيارات وغرف التحكم والمراقبة والأمن.

استيعاب حركة السيارات

كما تفقد موقف سرفيس وملاكي ناهيا وملحق موقف سرفيس ناهيا والمنطقة الاستثمارية الملاصقة له، وأشار المحافظ إلى أن الموقف ساعد على استيعاب حركة السيارات في محيط كوبرى ناهيا، والذي كان يعاني من التكدسات المرورية نتيجة الكثافة السكانية وانتظار السيارات على جانبي الطريق.

متابعة أعمال التطوير الجارية أعلى كوبري ناهيا

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية أعلى كوبرى ناهيا، والتي تشمل استبدال الأسوار الحديدية بسور خرسانى لزيادة معدلات الأمان للمركبات المستخدمة للكوبري، وتجديد طبقة الأسفلت لتحسين الحركة، موجها مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير، نظرا لكونه أحد أهم المحاور المرورية التي تخدم أهالي منطقة ناهيا ومحيطها.