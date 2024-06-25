تداول 28 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر حركة تجارية نشطة، إذ وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 28 ألف طن بضائع و464 شاحنة و649 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع و361 شاحنة و632 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26 ألف طن بضائع و103 شاحنات و17 سيارة.

تداول 300 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «INCE INEBOLU» والعبارة الرياض، بينما استقبل الميناء أمس العبارتين أمل وسينا، وغادرت السفينة «LIN HAI» وعلى متنها 22 ألف طن فوسفات متجهة للهند، وأربع سفن أخرى وهي الرياض، الحرية 2، سينا وبوسيدون اكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و62 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلى متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 5209 راكب بموانيها.