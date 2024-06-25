أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 25-6-2024.. «الطن يبدأ من 1890 جنيها»

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 25-6-2024، حالة من الاستقرار على أرض المصنع، وتراوح سعر طن الأسمنت الرمادي بين 1950 و2130 جنيها، بينما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعارالرسمية لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 25-6-2024، في الأسوق المصرية وفقا لما أعلنته بوابة الأسعارالرسمية لمجلس الوزراء.

- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1890 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1905 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 1935 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1900 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1930 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 1945 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1960 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1945 جنيهًا.

- فيما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض بين 3920 و4030 جنيهًا.