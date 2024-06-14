أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14-6-2024 في الأسواق

سجّلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14-6-2024، استقرارا في الأسواق المصرية، إذ يتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 1930 و2300 جنيه للطن، وفقًا لشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وتنشر «الوطن» سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك، في الأسواق المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

سعر طن أسمنت المصريين 1970 جنيها.

سعر أسمنت قنا 2300 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز 2030 جنيها.

سعر أسمنت التعمير 1970 جنيها.

سعر أسمنت أسوان 2100 جنيه.

سعر أسمنت الفهد 1930 جنيها.

سعر أسمنت المصري 1930 جنيها.

سعر أسمنت النهضة 2210 جنيهات.

سعر أسمنت المهندس 2130 جنيها.

سعر أسمنت السد العالي 2110 جنيهات.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1920 جنيها.

سعر أسمنت السويدي 2110 جنيهات.

سعر أسمنت حلوان 1960 جنيها.

سعر أسمنت المسلح 2000 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1940 جنيها.

سعر أسمنت المنيا 1940 جنيها.

سعر أسمنت اسيوط 2120 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأسود اليوم

سعر أسمنت وادي النيل 1930 جنيها.

سعر أسمنت المعلم 1960 جنيها.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1930 جنيها.

سعر أسمنت السهم 1940 جنيها.

سعر أسمنت السويس 2000 جنيه.

سعر أسمنت العامرية عادة 2150 جنيها.

سعر أسمنت البرج 2150 جنيها.

سعر أسمنت تايتان 1940 جنيها.

سعر أسمنت الصعيد 2130 جنيها.