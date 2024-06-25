استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في سوق العبور بمصر، إذ يتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر اليوم في سوق العبور بين 17 إلى 25 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة بمختلف أنواعها اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 استقرارا، وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر الخضراوات والفاكهة اليوم، وفق آخر تحديثات أسعار سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور بين 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر اليوم في سوق العبور بين 4 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم في سوق العبور بين 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور بين 4 إلى 8 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 9 إلى 15جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي اليوم في سوق العبور بين 5 إلى 7 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر اليوم في سوق العبور بين 17 إلى 25 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو التفاح المصري اليوم في سوق العبور بين 15 إلى 25 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكنتالوب اليوم في سوق العبور بين 12 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو التين البرشومي اليوم في سوق العبور بين 15 إلى 25 جنيها.