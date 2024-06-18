أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 18-6-2024

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في مصر بسوق العبور، حيث يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

واستقر سعر الخضراوات والفاكهة بمختلف أنواعها، وترصد السطور التالية، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وفق آخر تحديثات أسعار سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- يترواح سعر كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

- يترواح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 9 إلى 16 جنيها.

- يترواح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

- يترواح سعر كيلو الكوسة اليوم في سوق العبور بين 10 إلى 13 جنيها.

- يترواح سعر كيلو الجزر اليوم في سوق العبور بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يترواح سعر كيلو البرتقال الصيفى اليوم في سوق العبور بين 4 إلى 6.5 جنيه.

- يترواح سعر كيلو العنب البناتى الاصفر اليوم في سوق العبور بين 17 إلى 27 جنيها.

- يترواح سعر كيلو العنب الاسود اليوم في سوق العبور بين 20 إلى 30 جنيها.

- يترواح سعر كيلو التفاح المصرى اليوم في سوق العبور بين 18 إلى 38 جنيها.

- يترواح سعر كيلو الكانتلوب اليوم في سوق العبور بين 11 إلى 15 جنيها.