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أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 24-6-2024

كتب:

سعيد رمضان
09:17 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الخضراوات اليوم

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 في مصر بسوق العبور، حيث يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 9 حتى 17 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم استقرارا بمختلف أنواعها، وترصد السطور التالية سعر الخضراوات والفاكهة اليوم، وفق آخر تحديثات أسعار سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور بين 4 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 9 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور بين 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر اليوم في سوق العبور بين 4 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم في سوق العبور بين 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي اليوم في سوق العبور بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر اليوم في سوق العبور بين 15 إلى 27 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو التفاح المصري اليوم في سوق العبور بين 14 إلى 28 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكنتالوب اليوم في سوق العبور بين 12 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو العنب الأسود اليوم في سوق العبور بين 20 إلى 30 جنيها.

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بقلم سعيد رمضان