«التنمية المحلية»: القانون يسمح باستكمال صب سقف الدور المتصالح عليه

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يسمح للحاصلين على نموذج 10، إمكانية صب سقف الدور المتصالح عليه بذات الارتفاع، طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة دون أي رسوم، وفق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه يجوز لطالب التصالح التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبالارتفاع ذاته شريطة أن الحالة الانشائية للمبنى تسمح بذلك، وذلك في المُخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وقُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون السابق للتصالح، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.

السلامة الإنشائية للمبنى

وحددت اللائحة الأوراق المطلوبة لاستكمال الأعمال على ذات الدور المتصالح عليه وتشمل، صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، نموذج 10 للتصالح، الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية، وتقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى.

وتواصل المراكز التكنولوجية تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وأصدر أحد المراكز موافقة على طلب تصالح باستكمال أعمال صب السقف على الدور ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة .

قانون التصالح

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