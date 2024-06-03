ضبط 258 قضية مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 258 قضية مواد مخدرة بإجمالي 283 متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 127,310 كيلوجرامات.

كمية من مخدر البانجو وزنت 31,685 كيلوجراما.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,043 كيلوجراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,090 كيلوجراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 3,825 كيلوجراما.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,710 كيلوجرامات.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,190 كيلوجراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 980 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 250 جراما.

1343 قرصا مخدرا.

مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 64 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهما على النحو التالي:

3 بنادق آلية.

2 بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

55 فردا محليا.

74 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزائن متنوعة.

183 قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 58334 حكما قضائيا متنوعا على النحو التالي:

134 حكم جناية.

17116 حكم حبس جزئي.

3316 حكم حبس مستأنف.

28792 حكم غرامة.

8976 مخالفة.

مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 19 متهما.

مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 13 متهما.

مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 250 دراجة نارية مخالفة.

مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21724 مخالفة مرورية متنوعة.

مجال فحص السائقين: فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة لكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.