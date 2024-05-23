«الداخلية»: ضبط 339 قضية مخدرات و187 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات.

ضبط قضايا مخدرات

وتمكنت الحملات من ضبط 339 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 372 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش تزن 200.575 كيلوجرام

كمية من مخدر البانجو تزن 50.900 كيلوجرام

كمية من مخدر الهيروين تزن 22.392 كيلوجرام

كمية من مخدر الآيس تزن 8.870 كيلوجرام

كمية من مخدر الهيدرو تزن 11 طنا و6.570 كيلوجرام

كمية من مخدر الاستروكس تزن 5.426 كيلوجرام

كمية من مخدر الشابو تزن 3,970 كيلوجرام

كمية من مخدر البودر تزن 2,320 كيلوجرام

كمية من بذور مخدر الهيدرو تزن 200 كيلوجرام

20 فدانا و11 قيراطا و2 سهم مزروعة بنبات الهيدرو المخدر

1260 قرص مخدر

ضبط قضايا أسلحة نارية وبيضاء

كما تم ضبط 187 قطعة سلاح ناري بحوزة 162 متهما على النحو التالي:

9 بنادق آلية

16 بندقية خرطوش

9 طبنجات

153 فرد محلي

(231) طلقة مختلفة الأعيرة

15 خزينة متنوعة

237 قطعة سلاح أبيض

تنفيذ أحكام قضائية

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 82534 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

349 حكم جناية

26296 حكم حبس جزئي

4257 حكم حبس مستأنف

40657 حكم غرامة

10975 مخالفة

ضبط تشكيلات عصابية

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 10 تشكيلات عصابية ضمت 27 متهما ارتكبوا 31 حادثا متنوعا، كما تم ضبط 42 متهما هاربا، و17 متهما بالبلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، و24521 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.