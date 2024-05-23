«الداخلية»: ضبط 339 قضية مخدرات و187 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
01:03 م | الخميس 23 مايو 2024
وزارة الداخلية
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات.
ضبط قضايا مخدرات
وتمكنت الحملات من ضبط 339 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 372 متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش تزن 200.575 كيلوجرام
كمية من مخدر البانجو تزن 50.900 كيلوجرام
كمية من مخدر الهيروين تزن 22.392 كيلوجرام
كمية من مخدر الآيس تزن 8.870 كيلوجرام
كمية من مخدر الهيدرو تزن 11 طنا و6.570 كيلوجرام
كمية من مخدر الاستروكس تزن 5.426 كيلوجرام
كمية من مخدر الشابو تزن 3,970 كيلوجرام
كمية من مخدر البودر تزن 2,320 كيلوجرام
كمية من بذور مخدر الهيدرو تزن 200 كيلوجرام
20 فدانا و11 قيراطا و2 سهم مزروعة بنبات الهيدرو المخدر
1260 قرص مخدر
ضبط قضايا أسلحة نارية وبيضاء
كما تم ضبط 187 قطعة سلاح ناري بحوزة 162 متهما على النحو التالي:
9 بنادق آلية
16 بندقية خرطوش
9 طبنجات
153 فرد محلي
(231) طلقة مختلفة الأعيرة
15 خزينة متنوعة
237 قطعة سلاح أبيض
تنفيذ أحكام قضائية
وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 82534 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:
349 حكم جناية
26296 حكم حبس جزئي
4257 حكم حبس مستأنف
40657 حكم غرامة
10975 مخالفة
- ضبط تشكيلات عصابية
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 10 تشكيلات عصابية ضمت 27 متهما ارتكبوا 31 حادثا متنوعا، كما تم ضبط 42 متهما هاربا، و17 متهما بالبلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، و24521 مخالفة مرورية متنوعة.
كما تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.