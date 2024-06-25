فيلم اللعب مع العيال يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر بإيرادات 985 ألف جنيه

احتل فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام المركز الثاني في قائمة شباك التذاكر، وسط منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية بالموسم الحالي، محققا أمس إيرادات بلغت 985 ألف جنيها، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال باسم سمرة، وأسماء جلال، وبيومي فؤاد، وويزو، وحجاج عبدالعظيم ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور القصة في إطار كوميدي تشويقي من خلال مدرس تاريخ تضعه الأقدار في منطقة نائية، وهو أول تعاون بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة الذي سبق وقدم مع الزعيم عادل إمام مجموعة من الأفلام منها الإرهاب والكباب، وطيور الظلام، والمنسي، واللعب مع الكبار.

منافسة فيلم اللعب مع العيال

وينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية بجانب أفلام، ولاد رزق 3 وعصابة الماكس وأهل الكهف.