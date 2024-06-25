ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ1.1 مليون جنيه في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة، عن أنّ عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام، يتاجران في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، و5 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، وسلاح أبيض.

وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,100 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.